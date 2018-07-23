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Харьковские синхронистки стали серебряными призерами чемпионата мира

Харьковские синхронистки стали серебряными призерами чемпионата мира
Семь серебряных наград завоевала сборная Украины по синхронному плаванию на юниорском чемпионате мира, который с 18 по 22 июля принимала столица Венгрии.
Харьковчанки Марта Федина, Владислава и Марина Алексеевы, Александра Бурдова, Олеся Деревянченко, Дарья Корнеева, Анастасия Кулик, Евгения Лихман, Анна Носова, Валерия Шило, а также киевлянки Екатерина и София Стуленковы в составе юниорской сборной Украины заняли в Будапеште вторые места во всех видах программы, где выступали.

Украинки стали серебряными призерами в командных видах – в технической (90.3331 балла) и произвольной (91.8000 балла) программах групп, а также в соревнованиях комбинированных групп (92.1000 балла).

Победа в этих видах досталась россиянкам (92.7347, 93.6667 и 94.2333 балла, соответственно). Бронзовые медали в командных видах завоевала сборная Японии: 85.4542 – в технической программе групп, 90.5667 балла в произвольной и 90.5333 балла – в комби.

Кроме того, Марта Федина завоевала серебряные награды в сольных программах. Ее результат в технической программе был 88.6030 балла, а в произвольной - 90.7667 балла. Чемпионкой Европы стала россиянка Варвара Субботина (92.6551 и 93.5667 балла). Замкнула тройку призеров Манна Фудживара из Японии (87.9752 и 88.3333 балла).

Владислава и Марина Алексеевы стали серебряными призерами в технической (89.9301 балла) и произвольной (91.0333 балла) программах дуэтов. Победу в этих видах завоевали россиянки Ксения Готова и Елизавета Минаева (91.6280 и 93.1000 балла). Бронзовые награды в дуэтах достались спортсменкам из Китая (87.5172 балла) – в технической программе и Японии (89.1333 балла) – в произвольной.

В конце июня харьковские синхронистки завоевали семь серебряных медалей юниорского чемпионата Европы, который состоялся в Финляндии.

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