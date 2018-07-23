Происшествия

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На Харьковщине электричка сошла с рельсов

На Харьковщине электричка сошла с рельсов
Южная железная дорога устанавливает причины аварии у Краснопавловки, где сошел с рельсов электропоезд «Краматорск – Харьков».
Как сообщает ТК «Сигма-ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Южной железной дороги Ирину Гаманенко, инцидент произошел 20 июля в 19:10. Авария случилась в третьем вагоне. Причины устанавливает специальная комиссия ЮЖД. В электричке находилось 60 пассажиров. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, электричка сошла с рельсов в 2 км от Краснопавловки. Расстояние до вокзала люди преодолевали пешком. Пассажирам сообщили о двух дополнительных поездах в Харьков. Их планировали подать к станции «Краснопавловка» через 30 минут, однако пришлось ждать два часа. Часть пассажиров уехали из Краснопавловки «своим ходом». Местные жители предлагали довезти до Харькова за 500 грн с человека.

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