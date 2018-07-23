Харьков

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В Харькове пройдет паркур-фестиваль

В Харькове пройдет паркур-фестиваль
III паркур-фестиваль Prokach Days пройдет 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.
Мероприятие состоится в рамках городского проекта Street Culture. Фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съедутся несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.

Фестиваль пройдет в нескольких дисциплинах:

- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);

- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);

- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).

Начало – в 14:00. Вход – свободный.

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