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На предельной скорости: в Британии прошли гонки улиток (видео)

На предельной скорости: в Британии прошли гонки улиток (видео)
В Великобритании состоялись международные соревнования улиток на скорость.
Отмечается, что забеги улиток в британском графстве Норфолк происходят там уже более полувека.



"Скользких конкурсантов разрешено приносить своих, или же выбрать из тех, кого подобрали организаторы. Нынешнего победителя его хозяин нашел в собственном саду в день соревнований. За первое место улитка получил приз в виде пучка сочного салата", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд.

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