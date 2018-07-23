На предельной скорости: в Британии прошли гонки улиток (видео) 23 июля 2018 г. источник 0 0

В Великобритании состоялись международные соревнования улиток на скорость.

Отмечается, что забеги улиток в британском графстве Норфолк происходят там уже более полувека.







"Скользких конкурсантов разрешено приносить своих, или же выбрать из тех, кого подобрали организаторы. Нынешнего победителя его хозяин нашел в собственном саду в день соревнований. За первое место улитка получил приз в виде пучка сочного салата", – говорится в сообщении.



Отмечается, что рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд.