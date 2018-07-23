С какими проблемами сталкиваются абитуриенты во время подачи документов в вузы 23 июля 2018 г. источник 0 0

По состоянию на утро 23 июля поступающие создали более 157 тысяч электронных кабинетов через которые подали 780 тысяч заявлений.

Как информирует пресс-служба "Инфоресурс", которая занимается техническим администрированием базы, за три недели на горячие линии поступило 38 тысяч звонков от абитуриентов. Через электронную почту обратились 42,4 тысячи абитуриентов.



По информации МОН, все обращения поступающих обрабатывают в оперативном режиме.



Больше всего вопросов вызывает регистрация электронных кабинетов и подачи заявлений, выбор приоритетов, формирование рейтингового списка, использование сельского коэффициента и льготы.



Минобразование говорит, что самая распространенная проблема - загрузки документов в электронный кабинет. После подачи первого заявления – абитуриент не может самостоятельно изменить информацию в кабинете. Поэтому МОН рекомендует обратиться в приемную комиссию вуза, куда он подал заявление, и прислать правильные копии документов на указанный адрес заведением.



Напоминаем, что у абитуриентов остается еще три дня, чтобы зарегистрировать электронные кабинеты – до 18 часов 25 июля, и четыре дня, чтобы подать заявления – до 18 часов 26 июля. Подробная инструкция по регистрации кабинета и подачи заявлений размещена на сайте МОН.