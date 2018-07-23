В Харькове не будет газа
23 июля 2018 г.
Вечерний Харьков
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ПАО «Харьковгаз» проведет диагностику газопроводов среднего давления с 23 по 25 июля в Федорцах и на нескольких улицах Харькова (бывшее село Павленки).
На время работ газа не будет в Харькове (бывшая территория села. Павленки) на улицах: Гончаренко; Погорилко; Сумцова; пер. Сумцова; ул. Скачкова; Франко; пер. Франко; ул. Бурачека; Слатина
Газ также перекроют в селе Федорцы на улице Сирко и в переулке Сирко.
Газ планируют подать после завершения работ – 25 июля.
«Для оперативного восстановления газоснабжения просим клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию в каждом домовладении», – сообщили в компании.