Петр Порошенко ветировал закон против вырубки лесов 23 июля 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект (№5495) в понедельник, 23 июля, возвращен с предложениями президента. В то же время сами предложения президента к проекту закона в данный момент отсутствуют.



Напомним, Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.



Принятый закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 миллионов.



В Уголовном кодексе Украины теперь будет новая статья №201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности, необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.