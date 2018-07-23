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В Германии неизвестные подожгли двух бездомных

В Германии неизвестные подожгли двух бездомных
В берлинском районе Трептов в ночь на понедельник неизвестные облили зажигательной смесью и подожгли двух бездомных.
Как сообщает издание BZ, инцидент произошел около 23.00 по местному времени возле одной из железнодорожных станций. Неизвестные злоумышленники подожгли бездомных и их вещи и скрылись.

На помощь мужчинам пришел случайный прохожий, который взял огнетушитель в кафе поблизости и погасил огонь.

Оба бездомных с серьезными ожогами доставили в больницу. Их состояние оценивают как критическое.

Полиция Берлина взялась за расследование инцидента.

Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в Берлине на Рождество 2016 года. Группа молодых пыталась поджечь бездомного на станции метро, однако им помешали пассажиры. Лидера группы приговорили почти три года, еще трое его сообщников получили по восемь месяцев тюрьмы, поскольку были несовершеннолетними.

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