На украинские дороги возвращаются радары для контроля скорости авто 23 июля 2018 г. источник 0 0

С пятницы, 27 июля, для контроля скорости на дорогах патрульные вновь начнут использовать радары. Пока что соблюдение скоростного режима будет проверяться вручную, а с понедельника тестеры установят на полицейских авто.

"Первый шаг, что мы делаем, с пятницы, с 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы, после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров, они будут задействованы в полной правовой плоскости", - сообщил Владимир Омелян во время интервью на телеканале "112".



По его словам, после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД. Омелян отметил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.



Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начались тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.



Кроме того, от 23 июля на трассах Украины появятся дополнительные патрульные посты. Контролировать соблюдение ПДД на доргах патрульной полиции будут помогать нацгвардейцы.