Харьковчане будут участвовать в военном параде 23 июля 2018 г. источник 0 0

Парадный расчет Национального университета гражданской защиты (Харьков) примет участие в военном параде по случаю 27-й годовщины Независимости.

Как сообщили в вузе, курсанты будут представлять Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям. В Киев отправятся 135 курсантов и 14 офицеров (с учетом резерва). Непосредственно по Крещатику пройдут 120 курсантов и 10 офицеров.



Как уточнили в университете, тренировки парадного расчета университета проходят шесть раз в неделю: четыре занятия - с 8:00 до 12:00 и еще два занятия - с 15:00 до 17:00. В субботу тренировки проходят только до обеда, а воскресенье - выходной день. Ежедневно курсанты и офицеры в среднем проходят в 8 км (при подъеме ноги на 15-20 см и темпе 120 шагов, скорость движения составляет 5 км/ч).



С июня курсанты тренируются на плацу университета, а в последних днях июля подготовка продолжится в Черкасском институте пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.