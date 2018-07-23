Харьков

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Харьковчане будут участвовать в военном параде

Харьковчане будут участвовать в военном параде
Парадный расчет Национального университета гражданской защиты (Харьков) примет участие в военном параде по случаю 27-й годовщины Независимости.
Как сообщили в вузе, курсанты будут представлять Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям. В Киев отправятся 135 курсантов и 14 офицеров (с учетом резерва). Непосредственно по Крещатику  пройдут 120 курсантов и 10 офицеров.

Как уточнили в университете, тренировки парадного расчета университета проходят шесть раз в неделю: четыре занятия - с 8:00 до 12:00 и еще два занятия - с 15:00 до 17:00. В субботу тренировки проходят только до обеда, а воскресенье - выходной день. Ежедневно курсанты и офицеры в среднем проходят в 8 км (при подъеме ноги на 15-20 см и темпе 120 шагов, скорость движения составляет 5 км/ч).

С июня курсанты тренируются на плацу университета, а в последних днях июля подготовка продолжится в Черкасском  институте пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.

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