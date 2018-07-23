В первом матче «Кобра» оказалась безобидной

В минувшие выходные стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд первой лиги сезона-2018/19.

А в конце прошлой недели в столичном Доме футбола прошла жеребьевка пар второго этапа розыгрыша Кубка Украины. В ней приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги ПФЛ, а также «Кремень» (Кременчуг) и «Черкасчина-Академия» (Белозерье) как команды первой лиги, которые перешли во вторую лигу. По итогам жеребьевки харьковский «Металлист 1925» на этом этапе турнира сыграет дома со столичной командой «Оболонь-Бровар», а другая харьковская команда – «Кобра» – в гостях сразится с ФК «Сумы». Базовая дата игр второго этапа розыгрыша Кубка Украины – 22 августа.Первой из харьковских команд в первом туре нового первенства на поле вышла «Кобра», которая в субботу в Ковалевке на Киевщине встречалась с местным «Колосом». Хотя детская футбольная академия «Кобра» структурно и организационно слилась с футбольным клубом «Гелиос», из майского состава «солнечных», который завершал предыдущий сезон, в матче с «Колосом» участвовал только главный тренер Анатолий Серегин.Футболистов «Гелиоса» в составе «Кобры» не было. Из состава прежней «Кобры», выступавшей в чемпионате Харьковской области, как сказал в недавнем интервью UAФутбол вице-президент ФК «Кобра» Василий Симонов, в первую лигу пойдут лишь три-четыре игрока. Похоже, новая команда пока находится в стадии формирования, поскольку в матче с «Колосом» харьковчанам пришлось нелегко: хозяева поля победили с крупным счетом 4:0. Уже на второй минуте Виталий Гавриш вывел ковалевцев вперед – 1:0, а на 30-й – хорошо знакомый харьковским болельщикам еще по выступлениям за «Металлист» во времена Мирона Маркевича Владимир Лысенко увеличил разрыв – 2:0.Во втором тайме в ворота Алексея Баштаненко дважды был назначен пенальти. Первый из них на 47-й минуте реализовал Лысенко – 3:0, а второй четко исполнил на 77-й Денис Костышин – 4:0.Дебютант первой лиги «Металлист 1925» в воскресенье на поле стадиона «Металлист» принимал другого новичка второго по рангу дивизиона отечественного футбола – «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области.За три дня до этого пресс-служба харьковского клуба сообщила на своем официальном сайте, что «Металлист 1925» заключил контракты с шестью новыми футболистами. Игроками команды стали: защитники Вадим Жук (27 лет), Назар Мельничук (23) и Назарий Шевченко (22, воспитанник харьковского «Металлиста»), полузащитники Дмитрий Климаков (29, воспитанник харьковского футбола), Евгений Терзи (21), а также нападающий Дмитрий Сула (24).Что касается матча с «Агробизнесом», то он собрал на трибунах стадиона «Металлист» 9286 зрителей. Столько не собирается нынче даже на большинстве игр Премьер-лиги. И они стали свидетелями упорной борьбы, развязка в которой наступила только на последних минутах. На 78-й минуте Дмитрий Сула, лишь минутой ранее вышедший на поле вместо капитана команды Сергея Давыдова, открыл счет – 1:0. А на 89-й Сергей Романов после отличной подачи бразильца Луиза Фернандо увеличил разрыв и установил окончательный результат встречи – 2:0 в пользу харьковчан.Таким образом, «Металлист 1925» сумел взять реванш за поражение в прошлогоднем финале первенства страны в аматорской лиге на поле столичного НСК «Олимпийский» (0:4). Кстати, в игре в Харькове главный тренер «Агробизнеса» Андрей Донец, воспользовавшись новым положением регламента, внес в рапорт арбитра фамилии не семи футболистов, а 12. Хотя количество замен от этого больше не становится (гости их сделали только две). Такая практика уже не первый год действует не только на чемпионатах мира и Европы, но и в ряде чемпионатов других стран.Во втором туре 28 июля «Металлист 1925» сыграет в Луцке с местной «Волынью», а «Кобра» на стадионе «Гелиос-арена» примет МФК «Николаев».