Спорт

  • 246
    •  / 

В первом матче «Кобра» оказалась безобидной

В первом матче «Кобра» оказалась безобидной
В минувшие выходные стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд первой лиги сезона-2018/19.
А в конце прошлой недели в столичном Доме футбола прошла жеребьевка пар второго этапа розыгрыша Кубка Украины. В ней приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги ПФЛ, а также «Кремень» (Кременчуг) и «Черкасчина-Академия» (Белозерье) как команды первой лиги, которые перешли во вторую лигу. По итогам жеребьевки харьковский «Металлист 1925» на этом этапе турнира сыграет дома со столичной командой «Оболонь-Бровар», а другая харьковская команда – «Кобра» – в гостях сразится с ФК «Сумы». Базовая дата игр второго этапа розыгрыша Кубка Украины – 22 августа.

Первой из харьковских команд в первом туре нового первенства на поле вышла «Кобра», которая в субботу в Ковалевке на Киевщине встречалась с местным «Колосом». Хотя детская футбольная академия «Кобра» структурно и организационно слилась с футбольным клубом «Гелиос», из майского состава «солнечных», который завершал предыдущий сезон, в матче с «Колосом» участвовал только главный тренер Анатолий Серегин.

Футболистов «Гелиоса» в составе «Кобры» не было. Из состава прежней «Кобры», выступавшей в чемпионате Харьковской области, как сказал в недавнем интервью UAФутбол вице-президент ФК «Кобра» Василий Симонов, в первую лигу пойдут лишь три-четыре игрока. Похоже, новая команда пока находится в стадии формирования, поскольку в матче с «Колосом» харьковчанам пришлось нелегко: хозяева поля победили с крупным счетом 4:0. Уже на второй минуте Виталий Гавриш вывел ковалевцев вперед – 1:0, а на 30-й – хорошо знакомый харьковским болельщикам еще по выступлениям за «Металлист» во времена Мирона Маркевича Владимир Лысенко увеличил разрыв – 2:0.

Во втором тайме в ворота Алексея Баштаненко дважды был назначен пенальти. Первый из них на 47-й минуте реализовал Лысенко – 3:0, а второй четко исполнил на 77-й Денис Костышин – 4:0.

«Металлист 1925» – «Агробизнес»: 2:0


Дебютант первой лиги «Металлист 1925» в воскресенье на поле стадиона «Металлист» принимал другого новичка второго по рангу дивизиона отечественного футбола – «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области.

За три дня до этого пресс-служба харьковского клуба сообщила на своем официальном сайте, что «Металлист 1925» заключил контракты с шестью новыми футболистами. Игроками команды стали: защитники Вадим Жук (27 лет), Назар Мельничук (23) и Назарий Шевченко (22, воспитанник харьковского «Металлиста»), полузащитники Дмитрий Климаков (29, воспитанник харьковского футбола), Евгений Терзи (21), а также нападающий Дмитрий Сула (24).

Что касается матча с «Агробизнесом», то он собрал на трибунах стадиона «Металлист» 9286 зрителей. Столько не собирается нынче даже на большинстве игр Премьер-лиги. И они стали свидетелями упорной борьбы, развязка в которой наступила только на последних минутах. На 78-й минуте Дмитрий Сула, лишь минутой ранее вышедший на поле вместо капитана команды Сергея Давыдова, открыл счет – 1:0. А на 89-й Сергей Романов после отличной подачи бразильца Луиза Фернандо увеличил разрыв и установил окончательный результат встречи – 2:0 в пользу харьковчан.

Таким образом, «Металлист 1925» сумел взять реванш за поражение в прошлогоднем финале первенства страны в аматорской лиге на поле столичного НСК «Олимпийский» (0:4). Кстати, в игре в Харькове главный тренер «Агробизнеса» Андрей Донец, воспользовавшись новым положением регламента, внес в рапорт арбитра фамилии не семи футболистов, а 12. Хотя количество замен от этого больше не становится (гости их сделали только две). Такая практика уже не первый год действует не только на чемпионатах мира и Европы, но и в ряде чемпионатов других стран.

Во втором туре 28 июля «Металлист 1925» сыграет в Луцке с местной «Волынью», а «Кобра» на стадионе «Гелиос-арена» примет МФК «Николаев».

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1854 грн
100 USD 2644.97 грн
100 EUR 3098.84 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи