В колонии учились задерживать беглецов 24 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» среди персонала учреждения проведено практическое занятие по сигналу оповещения «Буря-3» – бегство осужденных.

Во время занятий были отработаны такие составляющие, как взаимодействие отделов и служб учреждения, скорость реагирования, служебная дисциплинированность при возникновении чрезвычайных обстоятельств и профессиональное применение служебной собаки, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Персонал учреждения действовал четко и слаженно, что дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу и уложиться во временной норматив.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, тренировка проведена на удовлетворительном уровне, однако отметил, что нужно постоянно совершенствовать слаженность совместных действий при чрезвычайных ситуациях.