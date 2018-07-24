Общество

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В колонии учились задерживать беглецов

В колонии учились задерживать беглецов
В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» среди персонала учреждения проведено практическое занятие по сигналу оповещения «Буря-3» – бегство осужденных.
Во время занятий были отработаны такие составляющие, как взаимодействие отделов и служб учреждения, скорость реагирования, служебная дисциплинированность при возникновении чрезвычайных обстоятельств и профессиональное применение служебной собаки, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Персонал учреждения действовал четко и слаженно, что дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу и уложиться во временной норматив.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, тренировка проведена на удовлетворительном уровне, однако отметил, что нужно постоянно совершенствовать слаженность совместных действий при чрезвычайных ситуациях.

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