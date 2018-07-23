На трассе Киев—Харьков из автомобилей воруют деньги 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции предупреждают водителей о кражах на трассе Киев—Харьков.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Полтавщины, за прошедшие сутки правоохранителям поступило два сообщения о совершении краж из салонов автомобилей, находившихся на автомобильной дороге Киев-Харьков.



Так, 43-летняя женщина сообщила, что в селе Коноплянка Великобагачанского района неизвестные лица похитили из автомобиля «Фольксваген» рюкзак с документами, наличными и личными вещами. На указанном участке дороги заявительница вынужденно остановилась для замены пробитого колеса.



Похожее сообщение поступило в полицию от 38-летнего иностранца. На автозаправочной станции в селе Подол Великобагачанского района неизвестные разбили стекло автомобиля «Тойота» и похитили сумку с валютой.