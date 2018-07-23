Происшествия

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На трассе Киев—Харьков из автомобилей воруют деньги

На трассе Киев—Харьков из автомобилей воруют деньги
Сотрудники полиции предупреждают водителей о кражах на трассе Киев—Харьков.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Полтавщины, за прошедшие сутки правоохранителям поступило два сообщения о совершении краж из салонов автомобилей, находившихся на автомобильной дороге Киев-Харьков.

Так, 43-летняя женщина сообщила, что в селе Коноплянка Великобагачанского района неизвестные лица похитили из автомобиля «Фольксваген» рюкзак с документами, наличными и личными вещами. На указанном участке дороги заявительница вынужденно остановилась для замены пробитого колеса.

Похожее сообщение поступило в полицию от 38-летнего иностранца. На автозаправочной станции в селе Подол Великобагачанского района неизвестные разбили стекло автомобиля «Тойота» и похитили сумку с валютой.

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