Харьковская галерея приглашает на эковыставку 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Экспозицию «Благословенная Земля» Ирины Бережной на тему путешествия на остров Шри-Ланка можно посмотреть с 24 июля по 5 августа в галерее «Бузок».



Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и живет в Харькове.



Любовь к природе и путешествие на остров Шри-Ланка определили тему выставки. Sri Lanka переводится как «Благословенная земля».



– Наша планета благословенна. Она радует нас каждый день своими красками, она дарит нам жизнь и вдохновляет нас. И нам нужно как можно бережнее к ней относиться, – считает художница.



Гостям выставки предлагается взять с собой листовку «Я живая» о том, как простыми действиями каждый человек может помочь природе.



Также Ирина Бережная приглашает на мастер-класс по изготовлению творческой экосумки и мешочков для покупок.



Вход свободный. 28 июля и 4 августа – в 12:30.



Кроме того, 24 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» откроется еще одна выставка – «Мир моих впечатлений» молодой художницы Анны Щербаковой.



Любимые ее жанры － пейзаж, натюрморт, изображение животных. Анины сюжеты － это и работа с натуры (натюрморты, понравившиеся уголки природы), и фантазийные пейзажи, увиденные во сне или в книгах.декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и проживает в Харькове.