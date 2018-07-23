Культура

  • 208
    •  / 

Харьковская галерея приглашает на эковыставку

Харьковская галерея приглашает на эковыставку
Экспозицию «Благословенная Земля» Ирины Бережной на тему путешествия на остров Шри-Ланка можно посмотреть с 24 июля по 5 августа в галерее «Бузок».
Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и живет в Харькове.

Любовь к природе и путешествие на остров Шри-Ланка определили тему выставки. Sri Lanka переводится как «Благословенная земля».

– Наша планета благословенна. Она радует нас каждый день своими красками, она дарит нам жизнь и вдохновляет нас. И нам нужно как можно бережнее к ней относиться, – считает художница.

Гостям выставки предлагается взять с собой листовку «Я живая» о том, как простыми действиями каждый человек может помочь природе.

Также Ирина Бережная приглашает на мастер-класс по изготовлению творческой экосумки и мешочков для покупок.

Вход свободный. 28 июля и 4 августа – в 12:30.

Кроме того, 24 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» откроется еще одна выставка – «Мир моих впечатлений» молодой художницы Анны Щербаковой.

Любимые ее жанры － пейзаж, натюрморт, изображение животных. Анины сюжеты － это и работа с натуры (натюрморты, понравившиеся уголки природы), и фантазийные пейзажи, увиденные во сне или в книгах.декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и проживает в Харькове.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1854 грн
100 USD 2644.97 грн
100 EUR 3098.84 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи