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Выпускники кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» приняли военную присягу

Выпускники кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» приняли военную присягу
21 июля на плацу Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» собрались тысячи воинов, ветераны Вооруженных сил и родные защитников Украины, чтобы разделить с виновниками торжества момент радости.
Со знаменательным событием более 850 выпускников поздравили: начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» полковник Александр Серпухов, заместитель начальника Харьковского гарнизона полковник Юрий Калгушкин, почетный ректор НТУ «ХПИ» Леонид Товажнянский и другие почетные гости.

– Основные практические занятия проводились на базе военного института, и наши офицеры-преподаватели относились к воспитанникам военной кафедры. Особенностью этого выпуска является то, что впервые в ходе финальных сборов на кафедре студенты научились управлять боевой техникой: танками и бронетранспортерами. Желаю всем крепкого духа, счастья и профессиональных высот, – отметил полковник Александр Серпухов.

В строю выпускников кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» была и Алина Сергеева. Жительница поселка Шевченково училась в Харьковском национальном педагогическом университете имени Григория Сковороды и параллельно осваивала профессию военного психолога. Ведь она в жизни всегда равняется на свою двоюродную сестру – капитана Вооруженных сил Украины Татьяну Кучерявую.

– Через некоторое время мне присвоят воинское звание «младший лейтенант запаса» и после этого я планирую пойти служить в армию. Мне нравятся танковые войска, где успешно служит моя сестра. В любом случае я не хочу сидеть где-то в штабе, а буду проситься в боевое подразделение, – говорит Алина Сергеева.

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