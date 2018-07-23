Выпускники кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» приняли военную присягу 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

21 июля на плацу Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» собрались тысячи воинов, ветераны Вооруженных сил и родные защитников Украины, чтобы разделить с виновниками торжества момент радости.

Со знаменательным событием более 850 выпускников поздравили: начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» полковник Александр Серпухов, заместитель начальника Харьковского гарнизона полковник Юрий Калгушкин, почетный ректор НТУ «ХПИ» Леонид Товажнянский и другие почетные гости.



– Основные практические занятия проводились на базе военного института, и наши офицеры-преподаватели относились к воспитанникам военной кафедры. Особенностью этого выпуска является то, что впервые в ходе финальных сборов на кафедре студенты научились управлять боевой техникой: танками и бронетранспортерами. Желаю всем крепкого духа, счастья и профессиональных высот, – отметил полковник Александр Серпухов.



В строю выпускников кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» была и Алина Сергеева. Жительница поселка Шевченково училась в Харьковском национальном педагогическом университете имени Григория Сковороды и параллельно осваивала профессию военного психолога. Ведь она в жизни всегда равняется на свою двоюродную сестру – капитана Вооруженных сил Украины Татьяну Кучерявую.



– Через некоторое время мне присвоят воинское звание «младший лейтенант запаса» и после этого я планирую пойти служить в армию. Мне нравятся танковые войска, где успешно служит моя сестра. В любом случае я не хочу сидеть где-то в штабе, а буду проситься в боевое подразделение, – говорит Алина Сергеева.