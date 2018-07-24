Сборная Украины начала подготовку к отбору на Евро 24 июля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В Запорожье начался учебно-тренировочный сбор национальной мужской сборной Украины по волейболу, которой на площадке местного Дворца спорта «Юность» в августе предстоит сыграть два матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2019.

Подопечные Угиса Крастиньша 15 августа будут принимать сборную Швейцарии, а через неделю, 22 августа, сразятся со сборной Венгрии.



Высоко оценив отремонтированную спортивную арену, латвийский наставник сборной и львовского клуба «Барком-кажаны» рассказал пресс-службе ФВУ об изменениях в составе главной команды по сравнению с недавним турниром «Золотой Евролиги». В частности, прооперировал плечо и примерно на полгода выбыл капитан сборной Олег Плотницкий – бывший игрок харьковского «Локомотива», ныне выступающий в чемпионате Италии. Впрочем, по словам самого игрока, его реабилитация проходит в позитивном русле, и Олег рассчитывает помочь сборной в январе, когда она сыграет два заключительных матча квалификации Евро-2019: дома – со сборной Македонии и в гостях – со Швейцарией.



Не сыграет в августовских матчах еще один бомбардир – Василий Тупчий, который тоже имеет проблемы со здоровьем, и руководство сборной считает, что ему не стоит рисковать. В то же время, Угис Крастиньш и его тренерский штаб очень рассчитывают на помощь опытных исполнителей Алексея Клямара, Яна Ерещенко и Дмитрия Теременко.



– Мы на самом деле имеем прекрасную возможность стать участниками финального раунда чемпионата Европы и терять ее не собираемся, – подчеркнул Угис Крастиньш.



В Запорожье сборная планирует в закрытом режиме сыграть два товарищеских матча со сборной Молдовы, а 3-5 августа в Греции провести три контрольных поединка со сборной этой страны.



Всего Угис Крастиньш вызвал под знамена сборной Украины 15 игроков. Это связующие Владимир Ковальчук («Дагестан», Россия), Владислав Диденко («Барком-кажаны», Львов, по состоянию на 20 июля), доигровщики Алексей Клямар («Туркуэн», Франция), Ян Ерещенко («Архави», Турция), Илья Ковалев («Локомотив», Харьков, по состоянию на 20 июля), Евгений Кисилюк («Барком-кажаны»), Тимофей Полуян (ВК «МХП-Винница», по состоянию на 20 июля), диагональные: Владимир Тевкун («Шахтер», Солигорск, Беларусь), Дмитрий Виецкий («Войводина», Сербия), центральные блокирующие Дмитрий Теременко («Тур», Франция), Юрий Семенюк («Барком-кажаны»), Максим Дрозд («Туркуэн», Франция), Андрей Рогожин («Юракадемия», Харьков, по состоянию на 20 июля), либеро: Горден Брова («Барком-кажаны»), Денис Фомин («Локомотив», по состоянию на 20 июля).



Этот список наглядно свидетельствует, как судьба разбросала по миру бывших игроков харьковских клубов. Как тут не вспомнить, что еще не так давно Ковальчук, Ерещенко, Полуян, Виецкий, Теременко, Дрозд выступали за «Локомотив», а Диденко и Брова – за «Юракадемию». А примечания «по состоянию на 20 июля» говорят о том, что эти игроки собираются перейти в другие клубы.