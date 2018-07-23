Как обеспечить безопасность ребенка в детском лагере

Родители вправе ознакомиться с документами

В случае отравления компенсация положена не только родителям

Кто ответит за травму ребенка?

Внука «воспитывают» тумаками

За гибель детей – условный срок

Личное дело

Роман Васильевич Чумак родился 3 июня 1985 года в городе Глухове Сумской области. В 2009 году окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, работал юристом в страховой компании, на предприятиях.

С 2012 года – управляющий партнер юридической компании «Арес», позже получил статус адвоката. С 2017 года – автор собственной рубрики на радио «Квартирный вопрос с Романом Чумаком». Постоянный эксперт в ведущих СМИ.

С 2017 года года по сегодняшний день – глава Харьковского отделения Асcоциации юристов Украины.

Увлекается велоспортом, плаванием.

— Роман Васильевич, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Отправляю ребенка в летний лагерь и очень переживаю за его безопасность. Имею ли я право ознакомиться с документами, подтверждающими безопасность нахождения там ребенка?— Безусловно, должны быть учредительные документы, свидетельство о регистрации, свидетельство плательщика налогов, договоры с работниками, которые будут заниматься ребенком, накладные на поставку продуктов, сертификация пищеблока и санитарные книжки у сотрудников, заключение ГСЧС на эксплуатацию этого лагеря, разрешение местных властей… И родители вправе с ними ознакомиться.Один из первых документов, с которым необходимо ознакомиться родителям, – это устав детского лагеря. Тем более что это право прямо предусмотрено в действующем законодательстве. Устав является документом, на основании которого осуществляет деятельность лагерь. Именно в этом документе прописаны правила и обязанности, ответственность как детей и их родителей, так и сотрудников лагеря и другие важные положения. Поэтому перед отправкой ребенка в лагерь следует полностью изучить устав, так как некоторые положения, которые в нем содержатся, могут быть составлены абсолютно не в вашу пользу.Подбирая лагерь, родители могут попросить заранее посмотреть бланк договора. Если вам откажут и дадут его на руки только лишь при подписании – это тревожный звоночек, свидетельствующий о том, что лагерь не готов в случае необходимости внести в него ваши правки. А вы как клиент можете требовать вносить изменения в договор. Особое внимание стоит обратить на пункт, определяющий, кто отвечает за жизнь и здоровье ребенка, пока он находится в лагере. Требуйте, чтобы ответственность лагеря была обязательно зафиксирована в документе. Кроме того, здесь должны быть прописаны и условия медобслуживания. Допустим, врач будет дежурить круглосуточно либо посещать лагерь только днем? Есть ли медпункт или детей в случае необходимости будут везти к дежурному врачу в больницу? Если такового пункта в договоре нет — требуйте, чтобы его включили в индивидуальном порядке.Чтобы удостовериться, что соблюдены правила противопожарной безопасности, потребуйте заключение ГСЧС, а также инструкцию, разработанную администрацией лагеря. В ней должны быть прописаны круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, порядок и сроки проверки электроприборов и то, как происходит осмотр и закрытие помещений. Перед тем как взять путевку в летний лагерь, неплохо было бы его посетить и самому убедиться, из каких материалов построены корпуса, какая там проводка и есть ли средства пожаротушения. Если домики деревянные — они должны быть не выше одного этажа, кирпичные — не выше второго этажа. В душевых кабинах самое главное — обустройство электросети таким образом, чтобы в нее не попадала влага, вода и т.д.— Добрый день! Меня зовут Светлана Петровна. Роман Васильевич, массовое отравление детей в детских лагерях – сейчас не редкость. Вспомнить хотя бы нашумевшие случаи в этом году: 12 детей угодили на больничные койки из лагеря под Киевом – один ребенок в коме, 28 детей отравились в детском лагере под Запорожьем, 68 – в Донецкой области. Какое наказание предусмотрено для виновных и какие права есть у родителей в случае отравления ребенка в летнем лагере?— В этом случае после проведения соответствующего расследования к виновным в отравлении детей могут быть применены два вида ответственности. Административная и уголовная — по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Эта статья предусматривает либо штраф до 1700 гривен, либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет. В случае смерти ребенка – лишение свободы от пяти до восьми лет.В случае отравления детей существует определенный алгоритм действий персонала. Администрация обязана незамедлительно сообщить об этом родителям и, соответственно, обратиться к медикам. Обязательно проводится расследование. Если будет установлена вина (а виновным может оказаться и руководитель лагеря, и заведующий пищеблоком, и поставщик продуктов – в зависимости от зоны ответственности), родители пострадавшего ребенка могут претендовать на возмещение материального и морального ущерба – в связи с болезнью или же, не дай бог, смертью ребенка.Причем, согласно статье 48 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благосостояния населения», на детский лагерь накладывается обязанность возмещать убытки пострадавшим гражданам, а также компенсировать органам санитарно-эпидемиологической службы расходы на проведение санитарных, противоэпидемических мероприятий и предоставление медицинской помощи потерпевшему. Это означает, что не только родители имеют право получить возмещение за счет лагеря на восстановление здоровья своего ребенка, но и больница, которая будет этого ребенка лечить.— Реально ли добиться этого на практике? Работает ли эта норма закона?— Работает. Но очень сложно доказать, кто конкретно виноват в отравлении. Если дети угодили на больничную койку с отравлением, необходимо выявить источник кишечной палочки или сальмонеллы. Может быть виноват заведующий пищеблоком, чьи сотрудники не соблюдали элементарные правила гигиены – не мыли руки, резали продукты на той же доске, что и мясо, не выдерживали тепловой режим обработки… Возможно, были нарушены условия хранения продуктов. Или виноват поставщик, который привез некачественные продукты. А может, причина – в воде, загрязненной посторонними примесями, и т.д.На моей памяти не так уж много случаев, когда кого-то привлекли к ответственности в такой ситуации. Найти виновника сложно, в результате все сходит ему с рук. А если уж кого-то и привлекут к ответственности, наказание будет минимальным. Виновник может отделаться банальным штрафом.— Добрый день! Меня зовут Екатерина Семеновна. Отправила внука на свою голову в лагерь – а он там руку сломал. Роман Васильевич, кто ответит за то, что ребенок получил травму?— Здесь идет речь о вреде, причиненном здоровью ребенку. И в этой ситуации нужно разобраться, как именно ребенок получил травму. То ли он, допустим, упал с качелей и сломал руку — в данном случае за ребенка отвечает воспитатель, выполняющий в данный момент функцию родителей, которые несут ответственность за безопасность и здоровье своего ребенка. Но опять же нужно доказать, что конкретный воспитатель проявил халатность и не уследил за ребенком. Либо же малыш споткнулся, неудачно упал и таким образом получил травму. То ли в этом ему «помог» другой ребенок. В этом случае, если обидчику еще не исполнилось 14 лет, ответственность несут его родители. Если нарушителю от 14 до 16 лет, то в большинстве случаев ответственность за него также несут родители. А реальная ответственность наступает уже с 16 лет. Если же между детьми произошел какой-то конфликт, и травма была получена в результате драки, а преподаватель в этот момент отсутствовал – то, скорее всего, вина лежит на воспитателе, не уследившем за детьми. То есть все зависит от того, будет ли доказана вина руководства или конкретного преподавателя. Должны ли они были предусмотреть эту ситуацию и принять меры, чтобы не допустить несчастного случая – ни сейчас, ни в дальнейшем.Кроме того, ребенок мог травмироваться из-за неисправности качелей, например. Весь лагерный инвентарь — качели, карусели, горки, бассейны, футбольные ворота, баскетбольные площадки и так далее – должен быть сертифицирован, установлен по ГОСТу. Но, к сожалению, зачастую это остается лишь в теории. На практике же имеем старые конструкции советского образца, не безопасные для жизни и здоровья детей. В этом случае ответственность несет, безусловно, администрация лагеря, которая приняла такой инвентарь в эксплуатацию. Сооружений, установленных не по ГОСТу, вообще не должно быть на территории детского лагеря.Приведу пример. Во дворе одной из харьковских многоэтажек разместилось кафе. И хозяин решил сделать для детишек своих посетителей качели. Мужик оказался рукастый – сам все смастерил и установил. Однако при проверке его заставили демонтировать качели, поскольку они не были сертифицированы надлежащим образом.То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться, что произошло и кто виноват. Но в любом случае, если ребенок получил травму, родителям необходимо обратиться с заявлением в полицию. И уже правоохранители будут проводить расследование и выявлять виновных.— Роман Васильевич, здравствуйте! Меня зовут Константин. У моих друзей была такая ситуация. Они отправили семилетнего сына в летний лагерь. А через неделю, вернувшись с работы, обнаружили его сидящим на скамейке у подъезда. Пацан сбежал, и три дня самостоятельно добирался домой. Причем администрация лагеря папу и маму в известность не поставила. Что можно сделать родителям в этой ситуации?— В случае исчезновения ребенка из лагеря воспитатель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 137 Уголовного кодекса Украины – «Ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей». Если будет установлено, что воспитатель ненадлежащим образом выполняет свои обязанности в отношении доверенного ему ребенка, ему грозит штраф от 1700 до 5100 гривен, либо ограничение или лишение свободы до трех лет. А если пропажа ребенка повлекла за собой его смерть и другие тяжкие последствия, то срок отбывания наказания возрастает до пяти лет.Администрация лагеря обязана сразу же сообщить родителям о том, что ребенок пропал, и подать заявление в полицию на розыск. Заявление в таком случае принимается сразу же, полиция безотлагательно приступает к поискам, чтобы найти убежавшего или потерявшегося ребенка живым и здоровым.— Роман Васильевич, подскажите, как найти управу на вожатую летнего лагеря, которая «воспитывает» моего внука тумаками? Ребенок ходит с синяками. Меня Вера Викторовна зовут.— Сотрудника лагеря в этом случае можно привлечь к ответственности в зависимости от того, какой тяжести телесные повреждения были нанесены ребенку: легкие, средней тяжести либо тяжкие. В каждом конкретном случае это определяет судебно-медицинская экспертиза после проведения обследования ребенка.То есть в этом случае вам необходимо написать заявление в правоохранительные органы и срочно, говоря простым языком, «снять побои». Поскольку – если повреждения легкие – они очень быстро проходят, и доказать, что имел место такой факт, уже не представляется возможным. А только лишь свидетельских показаний, что кто-то над кем-то издевался, недостаточно.— А если на ребенка оказывается психологическое давление?— Теоретически можно тоже обратиться с заявлением в полицию. Но доказать и привлечь к ответственности виновного, к сожалению, практически нереально.— Роман Васильевич, здравствуйте! А если в лагере случился пожар, в котором пострадали дети, кто и какую ответственность понесет? Страшный пример — прошлогодняя трагедия в одесском комплексе «Виктория», которая унесла жизни трех девочек.— Если будут выявлены нарушения противопожарных норм, виновных могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной – в зависимости от того, что явилось причиной возникновения пожара и к каким последствиям привело.То ли это произошло по причине неисправной проводки, то ли потому, что в интерьере помещения использованы горючие материалы. По правилам деревянные изделия должны быть обработаны материалом, который исключает возгорание, – даже в случае открытого огня он не распространяется, а затухает. Однако в 90% никто таким составом стены не обрабатывает, потому что удовольствие это очень дорогостоящее. Просто покрывают обычным лаком. И если есть источник возгорания — все вспыхивает как спичка. Так что плюс ко всему будут нести ответственность еще и пожарные, которые принимали объект в эксплуатацию и давали разрешение на работу. Если будет установлено, что при проверке инспекторы ГСЧС никаких нарушений не обнаружили, никаких предписаний не выдали, а потом произошло возгорание, например, из-за неисправной электрики, – тогда отвечать придется и им.Административная и уголовная ответственность применяется в зависимости от степени вины. По статье 270 УК — «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» – предусмотрены штраф от 850 до 2040 гривен, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет. В случае гибели людей – от трех до восьми лет лишения свободы.Кстати, при пожаре, произошедшем в детском лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе, виновной признана воспитательница – по ч. 2 ст. 137 УКУ – «Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей». Старшую воспитательницу заведения, которая отвечала за противопожарную безопасность, приговорили к трем годам заключения с запретом занимать должности, связанные с пожарной безопасностью, на два года. Однако суд освободил обвиняемую от реального отбывания наказания с испытательным сроком на два года.