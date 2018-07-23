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В Харькове поймали рюкзачного вора-рецидивиста

В Харькове поймали рюкзачного вора-рецидивиста
Ранее судимого 33-летнего грабителя поймали на станции метро «Студенческая» в Харькове.
Ограбление произошло в подземном переходе станции 17 июля. 33-летний мужчина открыл рюкзак несовершеннолетнего, который висел у него за плечами, и завладел деньгами. Парень заметил злоумышленника и поднял шум. Мужчина выбежал из подземного перехода на улицу, где его остановили прохожие и работники полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Грабителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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