Школьники Харьковщины побывали в гостях у военных 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Школьники Харьковской области приехали в гости в Слобожанскую бригаду Национальной гвардии Украины.

Гвардейцы военной части № 3005 пригласили к себе старшеклассников из Красноградского и Валковского районов.



Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, Слобожанская бригада активно занимается национально-патриотическим воспитанием молодежи. Так, День открытых дверей для детей из Харьковской области является практическим воплощением подписанного накануне соглашения о военно-гражданском сотрудничестве с руководителями районных органов самоуправления.



По словам заместителя командира по работе с личным составом Слобожанской бригады НГУ полковника Александра Рослякова, для части Национальной гвардии всегда особым является день, когда в гости приходят школьники. К нему гвардейцы готовятся тщательно и делают все возможное, чтобы экскурсия детям понравилась, общение было познавательным и информативным.



– Сегодня мы ожидаем визит почти 50 ребят. Волнуемся, потому что хочется оправдать их ожидания, и нам есть чем их удивить и развлечь, – отметил перед встречей Александр Росляков.



Знакомство гвардейцев и школьников началось в клубе части, где демонстрировали фильм про почти 100-летнюю историю существования бригады.



– Мне понравилось видео. Были интересные съемки военных и содержательная история части, – отметил десятиклассник Богдан.



Далее экскурсия продолжилась в военном храме Андрея Первозванного. Также подросткам продемонстрировали штатное оружие. Офицеры не только показали многообразие современного вооружения, но и позволили подержать оружие и сфотографироваться.



– Когда я надела бронежилет, он оказался очень тяжелым. День, который мы вместе с друзьями провели в компании гвардейцев, стал чрезвычайно познавательным и интересным, – делится впечатлениями школьница Анна.



В конце экскурсии школьники познакомились со служебной собакой – бельгийской овчаркой Тором. Вместе с кинологом он показал, чему научился за три месяца тренировок.