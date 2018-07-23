Общество

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Школьники Харьковщины побывали в гостях у военных

Школьники Харьковщины побывали в гостях у военных
Школьники Харьковской области приехали в гости в Слобожанскую бригаду Национальной гвардии Украины.
Гвардейцы военной части № 3005 пригласили к себе старшеклассников из Красноградского и Валковского районов.

Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, Слобожанская бригада активно занимается национально-патриотическим воспитанием молодежи. Так, День открытых дверей для детей из Харьковской области является практическим воплощением подписанного накануне соглашения о военно-гражданском сотрудничестве с руководителями районных органов самоуправления.

По словам заместителя командира по работе с личным составом Слобожанской бригады НГУ полковника Александра Рослякова, для части Национальной гвардии всегда особым является день, когда в гости приходят школьники. К нему гвардейцы готовятся тщательно и делают все возможное, чтобы экскурсия детям понравилась, общение было познавательным и информативным.

– Сегодня мы ожидаем визит почти 50 ребят. Волнуемся, потому что хочется оправдать их ожидания, и нам есть чем их удивить и развлечь, – отметил перед встречей Александр Росляков.

Знакомство гвардейцев и школьников началось в клубе части, где демонстрировали фильм про почти 100-летнюю историю существования бригады.

– Мне понравилось видео. Были интересные съемки военных и содержательная история части, – отметил десятиклассник Богдан.

Далее экскурсия продолжилась в военном храме Андрея Первозванного. Также подросткам продемонстрировали штатное оружие. Офицеры не только показали многообразие современного вооружения, но и позволили подержать оружие и сфотографироваться.

– Когда я надела бронежилет, он оказался очень тяжелым. День, который мы вместе с друзьями провели в компании гвардейцев, стал чрезвычайно познавательным и интересным, – делится впечатлениями школьница Анна.

В конце экскурсии школьники познакомились со служебной собакой – бельгийской овчаркой Тором. Вместе с кинологом он показал, чему научился за три месяца тренировок.

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