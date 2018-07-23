Кабмин исключил три завода из перечня стратегически важных 23 июля 2018 г. источник 0 0

Правительство Украины исключило государственный концерн "Укрторф", ПАО "Киевский радиозавод" и государственное научно-производственное предприятие "Электронмаш" из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Соответствующее постановление Кабинета министров №555 от 21 февраля опубликовано в газете Урядовый курьер 21 июля.



В то же время в этот список включены госпредприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины, казенное предприятие "Укрспецсвязь".



Кроме этого, перечень пополнился пятью объектами из сферы научной деятельности и шестью предприятиями в геологоразведочной отрасли: казенное предприятие "Южукргеология", Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, Украинский государственный геологоразведочный институт, государственное геофизическое предприятие "Укргеофизика", ГНПП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и ГП "Украинская геологическая компания".