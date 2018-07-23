Украина в Еврокубках: кто, когда и с кем
23 июля 2018 г.
источник
0
0
В сезоне-2018/19 Украину в Еврокубках представят пять команд: "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря" и "Мариуполь".
"Шахтер" и "Ворскла" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
Жеребьевка - 30 августа (ЛЧ), 31 августа (ЛЕ)
Матчи - 18 сентября (ЛЧ) и 20 сентября (ЛЕ)
Первым же в еврокубках Украину представит "Мариуполь". Команда Александра Бабича стартует в дебютной Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Его соперником будет шведский "Юргорден".
26 июля Юргорден – Мариуполь
2 августа Мариуполь – Юргорден
Победитель сыграет в третьем раунде с сильнейшим в паре "Вентспилс" / "Бордо".
С третьего квалификационного раунда Лиги Европы стартует "Заря".
9 августа Заря - Брага
16 августа Брага - Заря
"Динамо" начнет борьбу за Лигу чемпионов в 3-м квалифай-раунде.
7/8 августа Славия - Динамо
14 августа Динамо - Славия