Украина в Еврокубках: кто, когда и с кем 23 июля 2018 г. источник 0 0

В сезоне-2018/19 Украину в Еврокубках представят пять команд: "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря" и "Мариуполь".

"Шахтер" и "Ворскла" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.



Жеребьевка - 30 августа (ЛЧ), 31 августа (ЛЕ)



Матчи - 18 сентября (ЛЧ) и 20 сентября (ЛЕ)



Первым же в еврокубках Украину представит "Мариуполь". Команда Александра Бабича стартует в дебютной Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Его соперником будет шведский "Юргорден".



26 июля Юргорден – Мариуполь



2 августа Мариуполь – Юргорден



Победитель сыграет в третьем раунде с сильнейшим в паре "Вентспилс" / "Бордо".



С третьего квалификационного раунда Лиги Европы стартует "Заря".



9 августа Заря - Брага



16 августа Брага - Заря



"Динамо" начнет борьбу за Лигу чемпионов в 3-м квалифай-раунде.



7/8 августа Славия - Динамо



14 августа Динамо - Славия