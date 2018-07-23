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Украина в Еврокубках: кто, когда и с кем

Украина в Еврокубках: кто, когда и с кем
В сезоне-2018/19 Украину в Еврокубках представят пять команд: "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря" и "Мариуполь".
"Шахтер" и "Ворскла"  сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Жеребьевка - 30 августа (ЛЧ), 31 августа (ЛЕ)

Матчи - 18 сентября (ЛЧ) и 20 сентября (ЛЕ)

Первым же в еврокубках Украину представит "Мариуполь". Команда Александра Бабича стартует в дебютной Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Его соперником будет шведский "Юргорден".

26 июля Юргорден – Мариуполь

2 августа Мариуполь – Юргорден

Победитель сыграет в третьем раунде с сильнейшим в паре "Вентспилс" / "Бордо".

С третьего квалификационного раунда Лиги Европы стартует "Заря".

9 августа Заря - Брага

16 августа Брага - Заря

"Динамо" начнет борьбу за Лигу чемпионов в 3-м квалифай-раунде.

7/8 августа Славия - Динамо

14 августа Динамо - Славия

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