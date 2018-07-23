В Харькове на Южном вокзале избили и ограбили пассажира электрички 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

21 июля в полицию поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что к ним обратился 42-летний мужчина с переломом ребер.

Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в Харькове его избили незнакомцы.



Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.



За совершение разбоя по предоставленным приметам правоохранители на станции Харьков—Пассажирский задержали двух ранее судимых 28-летних мужчин.



Вещественные доказательства полицейские изъяли.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления. Задержанные арестованы и находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.