Происшествия

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В Харькове на Южном вокзале избили и ограбили пассажира электрички

В Харькове на Южном вокзале избили и ограбили пассажира электрички
21 июля в полицию поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что к ним обратился 42-летний мужчина с переломом ребер.
Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в Харькове его избили незнакомцы.

Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.

За совершение разбоя по предоставленным приметам правоохранители на станции Харьков—Пассажирский задержали двух ранее судимых 28-летних мужчин.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления. Задержанные арестованы и находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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