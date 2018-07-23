Украина

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Украина готовится перехватывать российские корабли в Азовском море

Украина готовится перехватывать российские корабли в Азовском море
Украина ведет переговоры с США и ЕС о введении санкций в отношении черноморских портов России в ответ на массовые задержания российскими силовиками в Азовском мореследующих в Украину судов.
«Мы выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), работаем с нашими американскими и европейскими партнерами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем и я надеюсь, что это будет сделано», – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.
Украина ведет переговоры с США и ЕС о введении санкций в отношении черноморских портов России в ответ на массовые задержания российскими силовиками в Азовском мореследующих в Украину судов. Читайте такжеРоссийский политолог объяснил, зачем Путину блокада Азовского моря Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна. "Мы выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), работаем с нашими американскими и европейскими партнерами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем и я надеюсь, что это будет сделано", - сказал министр. Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/transport/10198128-ukraina-gotovitsya-perehvatyvat-rossiyskie-korabli-v-azovskom-more.html

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