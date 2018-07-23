Канада готовится отправить в Украину снайперские винтовки 23 июля 2018 г. источник 0 0

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок и теперь ожидается подписание правительством Канады разрешения на их экспорт.



Подробности читайте на УНИАН: Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок и теперь ожидается подписание правительством Канады разрешения на их экспорт. Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан. “Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписание правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности Вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии”, – рассказал Джеймс Безан. Читайте такжеВ Канаде предложили предоставить Украине оружие на 9,5 миллионов долларов Он также отметил, что речь идет о коммерческих поставках. По словам Безана, проблем с подписанием разрешения об экспорте оружия быть не должно. После этого, оружие сразу могут поставлять в Украину. “Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинскими вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных”, – подчеркнул депутат. Как сообщал УНИАН в феврале, канадская компания Colt Canada (провинция Онтарио), которая является главным поставщиком оружия для Вооруженных сил Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине. Colt Canada намерена заключить соглашения на выполнение заказа о поставке Украине до 100 тыс. винтовок. По словам менеджера компании Алекса Пейна, представители Colt Canada в январе в Украине провели ознакомительную встречу по этому поводу с украинскими должностными лицами. Встреча стала лишь началом процесса, для которого может потребоваться до двух лет, потому что Украина должна четко сформулировать, какое оружие ей нужна и откуда оно будет происходить. Отдельно Канада в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) помогает и подготовке представителей Вооруженных сил Украины.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10198077-kanada-gotovitsya-otpravit-v-ukrainu-snayperskie-vintovki.html

“Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписание правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности Вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии”, – рассказал в интервью UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.



Он также отметил, что речь идет о коммерческих поставках. По словам Безана, проблем с подписанием разрешения об экспорте оружия быть не должно. После этого, оружие сразу могут поставлять в Украину.



“Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинскими вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных”, – подчеркнул депутат.



Напомним, канадская компания Colt Canada (провинция Онтарио), которая является главным поставщиком оружия для Вооруженных сил Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине. Colt Canada намерена заключить соглашения на выполнение заказа о поставке Украине до 100 тыс. винтовок.



По словам менеджера компании Алекса Пейна, представители Colt Canada в январе в Украине провели ознакомительную встречу по этому поводу с украинскими должностными лицами. Встреча стала лишь началом процесса, для которого может потребоваться до двух лет, потому что Украина должна четко сформулировать, какое оружие ей нужно и откуда оно будет происходить.



Отдельно Канада в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) помогает и подготовке представителей Вооруженных сил Украины.