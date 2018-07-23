Осторожно - грибы: в Одесской области от отравления скончались ребенок и его беременная мать 23 июля 2018 г. источник 0 0

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами.

У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов, передает "7 телеканал".



К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому.



Шестой ребёнок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.



В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.



Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве.



В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.