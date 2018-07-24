Харьковчане требуют остановить разрушение памятников архитектуры

«Виновник должен быть в тюрьме!»

Дом Серебряковой три года ждет своей участи

Что предлагают харьковчане?

Произвол продолжается

Тем временем под Харьковом на территории садово-паркового комплекса «Натальевка» неизвестные разобрали на кирпичи еще одно из зданий старинной усадьбы, о чем буквально на прошлой неделе сообщил очевидец Сергей Козуб на своей странице в «Фейсбуке». При поездке в Натальевку, в усадьбу сахарных магнатов Харитоненко, он обнаружил свежие следы от грузовика, на который грузили кирпичи – те самые, из которых построен старинный дом.



«Мало нам сгоревшей усадьбы Шидловских в Старом Мерчике, уничтоженного дома знаменитой семьи Синяковых? Кому нужно, чтобы Харьковщина лишилась еще одной исторической жемчужины?», — возмущается харьковчанин.