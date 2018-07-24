Харьковчане требуют остановить разрушение памятников архитектуры

Так считает инициативная группа харьковчан и требует от городских властей остановить разрушение зданий, составляющих лицо исторического центра города. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.
Как пишут авторы петиции, в последние годы в центре города ведется системное уничтожение исторической памяти: дома, составляющие неповторимое архитектурное лицо Харькова и хранящие в себе отпечатки истории, доводятся до аварийного состояния и разрушаются. Город теряет свою уникальность и «приобретает вид неопрятного провинциального городка, притона для бездомных».
«Мы, инициативная группа харьковчан #SaveKharkiv
, а также наши друзья и единомышленники, понимающие важность сохранения культурного наследия родного города для его развития, обращаемся к депутатам городского совета с призывом остановить произвол строительных структур и безответственных владельцев зданий-объектов и памятников культурного наследия, а именно: принять все возможные меры в пределах компетенции городского совета, чтобы прекратить разрушение и снос зданий в пределах исторических ареалов Харькова, которые определены проектом определения границ исторических ареалов Харькова, разработанным институтом «УкрНИИпроектреставрация» в 2007 году», – говорится в петиции.
– Проблема на самом деле катастрофическая, – отмечает член группы #SaveKharkiv
, краевед, член Консультативного совета по охране культурного наследия при ХОГА, общественный инспектор по охране культурного наследия Харьковской области, профессор Михаил Красиков
.
По его мнению, скорость, с которой сейчас уничтожаются здания культурного наследия Харькова, сопоставима разве что со скоростью разрушений в годы войны. Только причины тогда были другие.
— Некто О.А. Ганус совершенно спокойно надстраивает себе необходимую жилплощадь в памятнике архитектуры на улице Пушкинской, 19 — несмотря на суды, противостояние общественности, противодействие прокуратуры и ХОГА, — приводит пример Михаил Красиков. — Это угловой дом, построенный по проекту выдающегося архитектора Александра Гинзбурга. Владелец квартиры на верхнем этаже нашел лазейку в законодательстве и получил каким-то образом в ГАСКе разрешение. Этого оказалось достаточно, чтобы вопреки всем и всему незаконно достраивать это здание.
Еще один вопиющий пример, который приводит Михаил Красиков, – реальная угроза нависла сейчас над домом профессора Сурукчи.
— Это памятник архитектуры, но все свидетельствует о том, что в самое ближайшее время там начнется какая-то стройка. И неизвестно, уцелеет ли этот дом, где в свое время жил величайший доктор Сурукчи – основоположник отечественной отоларингологии, – дом, в котором пели Шаляпин и Вертинский, — продолжает краевед.
Под угрозой и дом на улице Сумской, 28 – угловое здание, где родился и жил композитор Сергей Борткевич, которого называют «украинским Рахманиновым».
— В Киеве даже есть фанаты, которые возрождают его музыку, пропагандируют его наследие. Ну а в Харькове это здание, скорее всего, будет жестоко перестроено в ближайшее время, — говорит Михаил Красиков. – И все потому, что в свое время в отношении этого объекта было принято неправильное решение Консультативным советом по охране культурного наследия, в состав которого я вхожу. Дело в том, что до недавнего времени дом был памятником истории, но истории революционной – там собирались большевики. И в связи с декоммунизацией, по ходатайству владельца, он был выведен из реестра памятников. Поскольку там жил известнейший композитор Борткевич, я предлагал оставить этому зданию охранный номер и считать его памятником истории не большевистской, а культурной. Но, к сожалению, мою идею не поддержали, я остался в меньшинстве. Сейчас мы настаиваем на пересмотре этого дела, потому что Борткевич – личность всемирно известная. Им и поляки гордятся, и австрийцы. Вот только Харьков, с которым он тоже был тесно связан, абсолютно к нему равнодушен, хотя именно в нашем городе не так давно была защищена диссертация о его незаурядном творчестве.
Есть уже и утраты. Самая последняя, шокирующая, по словам Михаила Красикова, потеря – дом сестер Синяковых, знаковых личностей первой четверти прошлого века, «муз футуристов» — известных поэтов и художников. Фамилия художницы Марии Синяковой – в топе авангардистов мира.
— Дом с богатейшей историей, где в свое время бывали Велимир Хлебников, Борис Пастернак, Василий Ермилов, Борис Косарев, Григорий Петников, братья Бурлюки и множество других всемирно известных людей, разрушен! – негодует Михаил Красиков. — Общественность неоднократно обращалась к властям с просьбой взять здание под охрану. Историк Андрей Парамонов предлагал обустроить там Частный музей городской усадьбы. Конечно же, литературный и художественный музеи, как и Музей знаменитых харьковчан им. К.И. Шульженко, могли бы озаботиться вовремя и создать там свой филиал, поскольку дом имел прямое отношение и к литературной истории, и к художественной, причем не только Харькова и не только нашей страны. Но государственные музеи, занятые своими делами, к сожалению, этим объектом не заинтересовались.
«Виновник должен быть в тюрьме!»
Почему же процветает такой произвол, если здания, относящиеся к памятникам культурного наследия, защищены законом и государством?
— Структуры, которые отвечают за охрану памятников, очень слабо, мягко выражаясь, выполняют свои функции, — считает Михаил Красиков. — На Харковщине эти функции вообще разделены между двумя управлениями: за памятники архитектуры отвечает Управление архитектуры и градостроительства, а за памятники истории и культуры – Управление культуры и туризма. Причем между ними практически нет никакого взаимодействия. И это тоже плохо.
Краевед приводит наглядный пример, как существующее законодательство по охране памятников архитектуры попросту игнорируется и государственные механизмы просто не работают.
— Висит, допустим, на Рымарской, 6 или на Рымарскрй, 19 табличка, что это памятник архитектуры, который охраняется государством. И что же мы наблюдаем? Владелец одной из квартир строит на Рымарской, 6 «скворечник» — балкон, то есть дополнительную жилплощадь. Другой жилец снимает скульптуру и устанавливает на ее месте кондиционер. По закону он в этом доме даже ручку поменять не может без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства. То же самое происходит и на Рымарской, 19. И таких адресов по городу десятки, — рассказывает Михаил Красиков. — Человек нарушил закон – испоганил памятник. Что должно последовать дальше? В любой европейской стране к нему должен нагрянуть представитель соответствующего департамента. И нарушитель обязан заплатить такой штраф, что мало не покажется, да еще и вернуть все в первоначальное состояние. У нас же ни к одному нарушителю закона не придет чиновник ни из управления культуры, ни из управления архитектуры! Почему? Да потому что они, видите ли, считают, что вообще не должны этим заниматься.
По словам Михаила Красикова, чиновники «зачешутся» и примут меры, только когда памятник уже снесут.
— Так произошло, например, с памятником истории — домом по переулку Лопатинскому, 6, где жил с семьей Марк Лукич Кропивницкий, великий драматург, артист и режиссер, создатель «Театра корифеев», в честь которого город, между прочим, назвали. Когда дома не стало, областное управление культуры написало заявление в прокуратуру с требованием провести расследование, открыть уголовное дело и, соответственно, наказать виновных. Прошло два года – а дело до сих пор не доведено до суда, — разводит руками Михаил Красиков. — То есть полная безнаказанность. Ведь это не просто балкончик достроили или окошко на металлопластиковое заменили, а снесли памятник истории, у которого был охранный номер. Да виновник уже давно должен быть в тюрьме, а его имущество – конфисковано, он до конца жизни должен искупать этот грех! И дом восстановить за свой счет!
Тем более что найти виновника, по словам Михаила Красикова, не представляет никакого труда – для этого вовсе не нужно вести два года расследование.
— Ведь разрушил здание не человек с улицы, а собственник, который и приобрел его для того, чтобы снести и построить на «козырном» месте в центре города многоэтажку. Он прекрасно знал, что это памятник истории, но прекрасно знал и то, что ему ничего не будет за его снос, — продолжает Михаил Красиков. — Сейчас там стройплощадка, пока замороженная – хозяин просто ждет, пока страсти улягутся и тогда он спокойно отгрохает то, что задумал. Мало того что закон по охране культурного наследия у нас не совершенен, так еще и абсолютно атрофирована исполнительная власть, просто импотенция в последней стадии.
Дом Серебряковой три года ждет своей участи
И беспредел, по мнению краеведа, будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты кардинальные изменения, пока закон не начнет работать.
— Мы хотим, чтобы была организована реальная охрана кладбищ, где покоятся наши знаменитые земляки, и не повторялись вопиющие инциденты с кражей памятников с могил, как это произошло с бюстом Багалея. Мы хотим заставить представителей управлений в обязательном порядке заключать охранный договор с владельцами зданий, которые являются памятниками, — говорит Михаил Красиков.
Между тем, по его словам, нередки случаи, когда владельцы просто отказываются подписывать охранный договор. И понятно почему, ведь в документе прописано, что владелец не имеет права производить в здании реконструкцию, перестройку, надстройку и так далее, то есть менять его облик. А зачем ему ограничения?
— И государственные мужи почему-то не могут его заставить это сделать. А должно быть так: если не хочешь заключать договор, то и права на проживание в памятнике архитектуры или истории не имеешь, — уверен Михаил Красиков. — Однако и договор порой не спасает, потому что даже подписанный владельцем документ все равно нарушается: человек спокойно устанавливает себе евроокно, которому нет места на здании XIX века, или меняет дверь. И никто даже не заметит, потому что мониторинг зданий не проводится, контроль отсутствует. А сколько у нас великих зданий, которые вообще не взяты на учет!
— Например, документы Центра охраны культурного наследия по дому, где жила великая художница Зинаида Серебрякова, три года (!
) лежат в Министерстве культуры, как и десятки других документов о харьковских зданиях, достойных статуса памятника истории. И за все это время киевские чинуши не могут их рассмотреть и подписать. Когда в Харьков приезжала замминистра культуры, мы ей задали вопрос: «Почему готовые документы годами не подписываются?». Она пообещала: «На следующей неделе все будет подписано». И эта «следующая неделя» тянется уже год, — с сожалением замечает Михаил Красиков.
Что предлагают харьковчане?
Авторы петиции предлагают мэрии поставить задачу перед профильными департаментами городского исполкома до конца текущего года разработать и утвердить, а с 2019 года — внедрить программу по сохранению и использованию культурного наследия Харькова.
Также инициативная группа харьковчан просит горсовет дать задание профильным департаментам вместе с представителями общественности провести до конца текущего года аудит владельцев и пользователей памятников культурного наследия, расположенных на территории Харькова, проверить наличие у них охранных договоров между собственниками и органами охраны культурного наследия, а также проверить выполнение условий приватизации и охранного договора, обратив особое внимание на требование поддержания памятников культурного наследия в надлежащем состоянии. В случае невыполнения условий приватизации и существующих договоров – инициировать применение штрафных санкций, предусмотренных законом.
«Мы уверены: здравый смысл победит», — надеются авторы петиции.
Сбор подписей начался 2 июля. По состоянию на 23 июля идею поддержали более 850 человек. Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, она должна набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.
– Друзья, поторопитесь! — просят инициаторы обращения.
Произвол продолжается
Тем временем под Харьковом на территории садово-паркового комплекса «Натальевка» неизвестные разобрали на кирпичи еще одно из зданий старинной усадьбы, о чем буквально на прошлой неделе сообщил очевидец Сергей Козуб на своей странице в «Фейсбуке». При поездке в Натальевку, в усадьбу сахарных магнатов Харитоненко, он обнаружил свежие следы от грузовика, на который грузили кирпичи – те самые, из которых построен старинный дом.
«Мало нам сгоревшей усадьбы Шидловских в Старом Мерчике, уничтоженного дома знаменитой семьи Синяковых? Кому нужно, чтобы Харьковщина лишилась еще одной исторической жемчужины?», — возмущается харьковчанин.