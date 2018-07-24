Когда водителей начнут штрафовать за превышение скорости

Однако харьковчане лишь отмахиваются: «Свежо предание – да верится с трудом». Как собираются наводить порядок на украинских дорогах?
После трех масштабных ДТП 20 июля, в результате которых 18 человек погибли и 20 травмированы, в минувшую пятницу в Министерстве инфраструктуры состоялось совещание с участием представителей МВД, Нацполиции, Министерства экономического развития и торговли, Госслужбы по безопасности на транспорте, а также представителей ассоциаций автобусных перевозчиков. Был принят ряд решений по ужесточению контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине. В частности, вводится тотальный контроль перевозчиков и скоростного режима на дорогах.
— Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводят к многочисленным человеческим жертвам на дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жестким. Уже на следующее заседание Кабмина будет вынесен проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах, — сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. — Кроме того, Национальная полиция вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки и посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности транспортных средств. Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам.
Нет лицензии – лишишься автобуса
С 21 июля начался тотальный контроль силами полиции и транспортной инспекции всех перевозчиков, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его информации, в случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров грозит конфискация транспортного средства. Если есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский — перевозчик лишается лицензии и платит 17 тыс. грн штрафа.
— С 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и полиция. Будет регистрироваться вся информация о перевозчике – о его лицензиях, маршрутах, штрафных баллах и т.д., — делится планами Владимир Омелян. — С 1 января 2019 введем GPS-tracker, электронный билет и тахограф или его аналог. Готовим предложения по обновлению парка автобусов.
Как сообщил «Вечернему Харькову»
старший инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Харьковской области Андрей Устименко, селекторное совещание по этому поводу в управлении уже состоялось, но официальные документы, разъясняющие нюансы предстоящей работы, пока еще из Киева не поступили.
— Ждем разъяснений, — уточнил он.
При этом Андрей Устименко напомнил, что буквально в этом месяце закончилась операция «Перевозчик», направленная на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, которая проходила с 20 апреля этого года.
— За это время инспекторы обнаружили массу нарушений: это и несвоевременное прохождение автобусами обязательного технического контроля, и лысая резина на колесах, и заблокированный аварийный выход, и разбитые лобовые стекла, — рассказывает он. – При обнаружении технической неисправности эксплуатация транспортного средства запрещается до устранения недостатков. А виновному выносится постановление о привлечении к административной ответственности.
Кроме того, были зафиксированы и грубые нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов.
— Отклонение от маршрута, нарушение правил остановки во время посадки-высадки пассажиров или стоянки, игнорирование дорожных знаков и разметок, управление без необходимых документов, — перечисляет Андрей Устименко. — За нарушения водителям выписываются постановления.
При этом старший инспектор отмечает, что работа оказалась эффективной и дала таки положительные результаты.
— С начала проверок существенно сократилось количество таких нарушений, как отсутствие у водителей необходимых документов. Практически сошли на нет случаи выхода на маршрут автобусов без обязательного технического контроля. А вот нарушение правил остановки водители по-прежнему допускают регулярно. Тем не менее, в целом количество нарушений заметно уменьшилось. Руководители предприятий-перевозчиков зашевелились, активно начали работать в этом направлении, — говорит Андрей Устименко.
«Как только резонансное ДТП – тут же громкое заявление»
Владимир Омелян заверил, что 26 июля на заседании Кабмина будет одобрено соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах.
— Как именно это будет происходить, пока никаких официальных разъяснений не было, — сообщила «Вечернему Харькову»
спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова. – Но если об этом заявили, наверняка какая-то схема есть.
Между тем харьковчане от очередного громкого заявления чиновников только отмахиваются – мол, все это пустые разговоры.
— Еще с 1 января украинские водители должны были сбавить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч, — напоминает автолюбитель Михаил. — И что? Да ничего. Потому что парадокс в том, что новые правила дорожного движения есть, полиция ничего не может предъявить – нет полномочий.
— Понятное дело, этой скорости никто не придерживается, — говорит таксист Петр. – А кто же ее соблюдать будет, если за превышение патрульный даже остановить не может…
— Одного не понимаю: зачем эти невыполнимые обещания? Сколько можно испытывать терпение народа и держать нас за полных дураков. Как только какое-то резонансное ДТП – сразу же громкое заявление. А потом все потихоньку сходит на нет. Но проблема остается нерешенной – люди гибнут на дорогах.
В патрульной полиции подтверждают: за превышение скорости правоохранители водителей по-прежнему не останавливают, поскольку фиксировать означенное превышение нечем.
— Для этого должна быть внедрена фото- и видеофиксация. В городе этим должен заниматься Департамент инфраструктуры горсовета, — говорит Карина Курбанова. – Но пока такой системы нет. Отсутствуют и сертифицированные приборы для измерения скорости. А в Кодексе Украины об административных правонарушениях указано, что обязательным доказательством превышения скорости должны быть фото- или видеофиксация либо показания сертифицированного прибора изменения скорости. У нас, к сожалению, такого нет. Когда только приняли эту новация, были попытки привлечь нарушителя к ответственности за превышение скорости, составлялись постановления. Патрульные фиксировали превышение скоростного режима у себя на спидометре, когда ехали за нарушителем. Но в суде это доказательством служить не может.