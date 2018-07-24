Экономика

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Какие товары и услуги подорожали в Харькове в июне

Какие товары и услуги подорожали в Харькове в июне
Индекс потребительских цен по Харьковской области в июне 2018 года составил 100,4%. Радикально подорожали овощи – до 70%.
Среди услуг, связанных с содержанием жилья, повысились тарифы на содержание домов и придомовых территорий на 18,1%, сообщили в Главном управлении статистики
в Харьковской области. Выросли цены на канализацию и холодную воду – на 0,6% и 0,9% соответственно, на сжиженный газ для бытовых нужд – на 9,4%. В то же время, уровень цен (тарифов) на электроэнергию, природный газ, каменный уголь, отопление и горячую воду остался без изменений.

На продовольственном рынке области в июне выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки – в целом на 0,3%. Подорожала овощная продукция, а именно картофель, лук, свекла и морковь – на 12,8-70,1%. Также наблюдалось подорожание следующих продуктов питания:
– хлопьев овсяных, муки пшеничной, макаронных изделий, пшена, специй,
– соли – на 1,5–9,3%;
– воды питьевой, напитков безалкогольных – на 3,2–4,6%;
– кофе и чая, мороженного – на 1,5–2,8%;
– масла сливочного, сметаны нежирной и с повышенным содержанием жира, подсолнечного – масла, кисломолочной продукции – на 1,8–2,1%.

Вместе с тем, снизились цены на следующие продукты питания:

– помидоры, кабачки, огурцы – на 22,3–56,5%;
– яйца – на 12,1%;
– салаты, бананы, чеснок – на 11,2–12,2%;
– грибы консервированные, сухофрукты, виноград – 1,0–5,1%;
– майонез, сыры твердые типа Эмменталь, сырки и сырковую массу, сыры плавленые – на 1,2–8,5%;
– филе куриное, субпродукты куриные, субпродукты говяжьи, птицу (тушки куриные), сосиски, сардельки первого сорта, говядину, фарш куриный, изделия из мяса варено-копченые, рыбу мороженую, морепродукты, субпродукты свиные – на 1,1–7,5%;
– шоколад, вафли, печенье сухое, карамель, сахар – на 1,8–3,2%.

Цены на табачные изделия выросли на 1,8%, на алкогольные напитки – на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдалось удешевление одежды и обуви, а именно:

– детской, мужской и женской одежды – на 2,8%;
– обуви для детей, мужчин и женщин – на 3,7%.

Наблюдалось подорожание сжиженного газа для автомобилей и дизельного топлива – на 1,2% и 2,3% соответственно.

Увеличились цены на транспортные услуги, а именно: перевозки самолетом и проезд
в междугородном поезде – на 6,0% и 14,9% соответственно.

Также произошло увеличение цен на услуги нотариусов, медицинские услуги, в сфере страхования личного транспорта, дошкольное образование – на 3,4–8,3%.

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