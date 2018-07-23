Трамвай №20 временно ходить не будет 23 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от спуска Клочковского до пр. Победы, будет запрещено с 9.30 до 16.00 24 и 25 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом трамвайного пути и контактной сети по ул. Клочковской.



На этот период трамвай №20 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская – разворотный круг «Малая Даниловка».



С 9.30 до 15.00 26 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от ул. Новгородской до пр. Победы, поэтому трамвай №20 будет курсировать так:



- часть маршрута трамвая №20: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - разворотный круг «Малая Даниловка»;



- часть маршрута трамвая №20: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - Новоивановский мост - ул. Клочковская - разворотный круг «ул. Новгородская».



С 9:30 до 15:00 27 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до разворотного круга «Малая Даниловка», поэтому спецподача трамвая №20 до разворотного круга «Малая Даниловка» - снята.