Украина

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Поезд Киев – Константиновка проследует через Харьков

Поезд Киев – Константиновка проследует через Харьков
В связи с капитальным ремонтом железобетонных мостов на участке Полтава — Лозовая частично изменится маршрут и расписание движения ночных скорых поездов № 126/125 Киев – Константиновка отправлением из Киева и Константиновки 13 и 14 августа 2018 года.
По информации официального сайта ПАО «Укрзалiзниця», поезд № 126/125 13 и 14 августа отправится из Киева по расписанию в 20.20,  проследует по обычному расписанию и маршруту до станции Полтава-Киевская (приб. 2.05). Со станции Полтава-Киевская он отправится в 2.25 (вместо 2.10) и проследует через Люботин (стоянка 4.58 – 5.00), Харьков-пассажирский (5.30 – 5.55 14 и 15 августа), Лозовую-пассажирскую (7.49 - 7.51 вместо 5.42 – 6.08), Барвенково (8.44 – 8.46 вместо 6.54 – 6.56), Славянск (9.22 – 9.28 вместо 7.32 – 7.39), Краматорск (9.53 – 9.59 вместо 7.52 – 7.59), Дружковку (10.09 – 10.11 вместо 8.09 – 8.12) и прибудет в Константиновку 14 и 15 августа в 10.35 (вместо 8.35).

Обратный поезд № 126/125 13 и 14 августа отправится из Константиновки в 20.00 (вместо 20.50), проследует через Дружковку (20.19 – 20.21 вместо 21.09 – 21.11), Краматорск (20.32 – 20.38 вместо 21.22 – 21.28), Славянск (20.52 – 20.57 вместо 21.40 – 21.47), Барвенково (21.30 – 21.32 вместо 22.20 – 22.22), Лозовую-пассажирскую (22.28 – 22.30 вместо 23.21 – 23.41), Харьков-пассажирский (0.12 – 0.34 14 и 15 августа), Полтаву-Киевскую (2.59 – 3.19 вместо 2.33 – 2.53) и далее – своим маршрутом и расписанием, прибытием на станцию Киев-пассажирский 14 и 15 августа, как обычно, в 9.07.

В указанные даты поезд № 126/125 в оба направления не проследует через станции Полтава-южная, Селещина, Карловка, Красноград, Кегичевка, Сахновщина, Орелька.

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