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В Дании прошел ежегодный забег Санта-Клаусов

В Дании прошел ежегодный забег Санта-Клаусов
В Дании в разгар лета традиционно прошел ежегодный конгресс Санта-Клаусов.
В Копенгагене собрались новогодние персонажи из разных стран, чтобы обсудить профессиональные проблемы и актуальные вопросы совей деятельности. На этом шуточном съезде решается множество несерьезных вопросов, в том числе как не перенести дату Рождества, нужны ли специальные воздушные коридоры для оленьих упряжек, какие подарки дарить детям. Но, несмотря на несерьезность конгресса, проводит его весьма серьезная организация - "Датская ассоциация Санта-Клаусов".

Традиционным местом сбора Санта-Клаусов является Бакен - старейший развлекательный парк в мире, созданный более 400 лет назад. В дни конгресса парк заполняется людьми, одетыми в красное и белое. Причем роль Санта-Клауса могут исполнять мужчины и женщины.

Вокруг «летней» рождественской елки устраиваются танцы, песни, веселые соревнования. Посетители парка могут увидеть парад Санта-Клаусов. Они пройдут летом по Баккену при полном параде, то есть в шубах, сапогах, с бутафорскими бородами и усами.

На конгрессе также выберут главного Санта-Клауса года.

В Копенгаген приезжают Санта-Клаусы из других стран - Германии, Италии, Японии, Норвегии, Ирландии, Голландии, Венесуэлы. Причем, все они настоящие, поскольку зарегистрированы в международной организации Санта–Клаусов.

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