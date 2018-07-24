Почему Петр Порошенко ветировал закон о контрабанде леса 24 июля 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.