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Почему Петр Порошенко ветировал закон о контрабанде леса

Почему Петр Порошенко ветировал закон о контрабанде леса
Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.
Такое объяснение дала пресс-служба президента после того, как Порошенко ветировал закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", – заявили у Порошенко.

У Порошенко уточнили, что президент подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на сохранение украинских лесов от вырубки и на предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

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