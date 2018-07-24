Культура

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Студийная запись 16-летнего Дэвида Боуи нашлась в хлебнице на чердаке

Студийная запись 16-летнего Дэвида Боуи нашлась в хлебнице на чердаке
На аукцион выставлена самая ранняя из известных демозаписей Дэвида Боуи, сделанная в 1963 году.
Тогда он два года входил в группу The Konrads, других аудиозаписей того периода нет.

Как сообщает Meduza, на записи Боуи, которому в тот момент было 16 лет, исполняет I Never Dreamed со своей первой группой The Konrads. Запись была сделана для звукозаписывающей компании Decca, которая, в итоге, сотрудничать с The Konrads не стала.

Запись обнаружил бывший участник The Konrads Дэвид Хэдфилд в принадлежавшей его деду хлебнице, хранившейся на чердаке. Кроме записи, рассказал Хэдфилд, он нашел и другие материалы, связанные с The Konrads.

По словам Хэдфилда, это единственная демозапись The Konrads с сольным вокалом Боуи. В тот период была сделана еще одна демозапись для Decca, но на ней солистом был Роджер Феррис, а Боуи выступал в роли бэк-вокалиста.

Демозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, который пройдет в сентябре в Ньютон-Ле-Виллоус, графство Мерсисайд. Предполагается, что пленка уйдет с молотка как минимум за 10 тысяч фунтов стерлингов.

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