Студийная запись 16-летнего Дэвида Боуи нашлась в хлебнице на чердаке 24 июля 2018 г. источник 0 0

На аукцион выставлена самая ранняя из известных демозаписей Дэвида Боуи, сделанная в 1963 году.

Тогда он два года входил в группу The Konrads, других аудиозаписей того периода нет.



Как сообщает Meduza, на записи Боуи, которому в тот момент было 16 лет, исполняет I Never Dreamed со своей первой группой The Konrads. Запись была сделана для звукозаписывающей компании Decca, которая, в итоге, сотрудничать с The Konrads не стала.



Запись обнаружил бывший участник The Konrads Дэвид Хэдфилд в принадлежавшей его деду хлебнице, хранившейся на чердаке. Кроме записи, рассказал Хэдфилд, он нашел и другие материалы, связанные с The Konrads.



По словам Хэдфилда, это единственная демозапись The Konrads с сольным вокалом Боуи. В тот период была сделана еще одна демозапись для Decca, но на ней солистом был Роджер Феррис, а Боуи выступал в роли бэк-вокалиста.



Демозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, который пройдет в сентябре в Ньютон-Ле-Виллоус, графство Мерсисайд. Предполагается, что пленка уйдет с молотка как минимум за 10 тысяч фунтов стерлингов.