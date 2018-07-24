В Харькове трамвай №20 временно изменит маршрут 24 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от спуска Клочковского до пр. Победы, будет запрещено с 9:30 до 16:00 24 и 25 июля.