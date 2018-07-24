Общество

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Украинцам стали выплачивать меньше субсидий

Украинцам стали выплачивать меньше субсидий
На одну семью в июне текущего года размер назначенной субсидии составил 100 грн.
В январе-июне 2018 года украинцам были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 667,3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, для жителей городов назначены субсидии на 474,2 млн грн, для сельской меитсности – 193,1 млн грн.

Субсидии на оплату ЖКУ в январе-июне были назначены 2,025 млн семей из 3,787 млн обратившихся. При этом, как отмечает служба, этот показатель на 44,8% меньший, чем был в аналогичный период предыдущего года.

По данным Госстата, средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне текущего года уменьшился по сравнению с июнем прошлого года на 38,9% и составил 100,7 грн.

Напомним, в прошлом году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.

Ранее в Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света. Как сообщалось, в этом году так же, как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.

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