В одесском детсаду произошло массовое отравление

В Одессе 23 июля полиция начала проверку по факту массового отравления детей в детском саду №135.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, речь об учреждении, расположенном в Приморском районе города. Проверка начата в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.– С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке, – сообщили в главке.По словам начальника Департамента образования Одесского городского совета Елены Буйневич, 23 июля учреждение было закрыто. Там работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарная обработка.– На прошлой неделе, 20 июля, после обеда дети почувствовали себя нехорошо – у них болели животы. Всего с такими симптомами у нас 16 детей, – говорит Елена Буйневич. – Один ребенок в инфекционной больнице с подозрением на ротавирусную инфекцию, но пока нет результатов анализов, точного ответа дать не можем.Со слов родителей, у детей в пятницу наблюдалась рвота, диарея и прочие симптомы отравления.