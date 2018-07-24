В одесском детсаду произошло массовое отравление

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, речь об учреждении, расположенном в Приморском районе города. Проверка начата в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.
– С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке, – сообщили в главке.
По словам начальника Департамента образования Одесского городского совета Елены Буйневич, 23 июля учреждение было закрыто. Там работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарная обработка.
– На прошлой неделе, 20 июля, после обеда дети почувствовали себя нехорошо – у них болели животы. Всего с такими симптомами у нас 16 детей, – говорит Елена Буйневич. – Один ребенок в инфекционной больнице с подозрением на ротавирусную инфекцию, но пока нет результатов анализов, точного ответа дать не можем.
Со слов родителей, у детей в пятницу наблюдалась рвота, диарея и прочие симптомы отравления.