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В одесском детсаду произошло массовое отравление

В одесском детсаду произошло массовое отравление
В Одессе 23 июля полиция начала проверку по факту массового отравления детей в детском саду №135.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, речь об учреждении, расположенном в Приморском районе города. Проверка начата в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.

– С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке, – сообщили в главке.

По словам начальника Департамента образования Одесского городского совета Елены Буйневич, 23 июля учреждение было закрыто. Там работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарная обработка.

– На прошлой неделе, 20 июля, после обеда дети почувствовали себя нехорошо – у них болели животы. Всего с такими симптомами у нас 16 детей, – говорит Елена Буйневич. – Один ребенок в инфекционной больнице с подозрением на ротавирусную инфекцию, но пока нет результатов анализов, точного ответа дать не можем.

Осторожно – грибы: в Одесской области от отравления скончались ребенок и его беременная мать


Со слов родителей, у детей в пятницу наблюдалась рвота, диарея и прочие симптомы отравления.

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