Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 24 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24.07.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 24.07.18 г.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), 9-д (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), пл. Конституции, 20 (п. №3) до 17:00 24.07.18 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2), ул. Маршала Бажанова, 12 (п. №3) до 20:00 24.07.18 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9, стояк) до 17:00 24.07.18 г.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 24.07.18 г.



Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 24.07.18 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 308 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.18 г.



Слободской район:

ул. Малышева (ч/с), пер. Малышева (ч/с), ул. Аскольдовская (ч/с), въезд Машиностроительный (ч/с), пер. Машиностроительный (ч/с) до 20:00 24.07.18 г.



Шевченковский район:

ул. Сумская, 73 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.18 г.; ул. Рудаковская (ч/с), ул. Космическая, 16, ул. Космическая, 14-а до 20:00 24.07.18 г.; пер. Шекспира, 3, 5 до 23:55 24.07.18 г.