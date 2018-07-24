Ученые научились лечить облысение и морщины 24 июля 2018 г. источник 0 0

Ученые из Университета Алабамы нашли способ, как можно эффективно развернуть внешние проявления старения. Собственно, им удалось «выключить» мутацию, которая приводила к появлению у мышей таких признаков.

Как пишет Newsweek, в клетках 90% химической энергии, необходимой для их выживания, содержится в митохондриях. Когда люди стареют, функция митохондрий ухудшается. Это приводит к появлению всех видимых признаков старости, например морщин или облысения. По мнению американских ученых, когда митохондриальная ДНК теряется, это приводит к появлению болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, неврологические расстройства, риск появления которых возрастает с возрастом.



Ученые, проводя эксперименты на мышах, смогли активировать мутацию, которая вызывала сокращение митохондриальной функции, как у людей со старением. Через четыре недели подопытные грызуны начали терять шерсть, седеть, стали вялыми. Через восемь недель у них появились морщины на коже. У самок морщин было больше, чем у самцов. По словам исследователей, мышиные морщины по своей природе были такими же, как и человеческие, ведь их кожа стала грубее, количество клеток в ней выросла, наблюдались воспаления и потеря волосяных фолликул, которые были нефункциональны. Все, как у людей. Также они обнаружили четыре маркера, которые указывали на внутреннее старение в митохондриальном ДНК.



Когда ученые «выключили» мутацию, формирование морщин и потеря шерсти не только прекратились, но и начался обратный процесс. Мыши восстановили свой первоначальный вид, а митохондриальная функция возобновилась.



«Насколько нам известно, такое наблюдение беспрецедентно», - сказал профессор генетики Университета Алабамы и автор исследования Кешав Сингх.



Впрочем, восстановление других органов после остановки мутации не началось. Это означает, что митохондрии играют важную роль лишь в процессе жизнедеятельности кожи и внешних органов. Вместе с тем, исследование указывает на то, что по крайней мере внешние признаки старения возможно развернуть.