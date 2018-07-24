В Греции горят леса: погибли не менее 50 человек 24 июля 2018 г. источник 0 0

В результате сильных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, еще 104 человека пострадали.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, передает DW.



Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.



Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.



По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.



По предварительной информации, украинцев среди пострадавших от лесных пожаров близ Афин нет.