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В Греции горят леса: погибли не менее 50 человек

В Греции горят леса: погибли не менее 50 человек
В результате сильных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, еще 104 человека пострадали.
Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, передает DW.

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.

По предварительной информации, украинцев среди пострадавших от лесных пожаров близ Афин нет.

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