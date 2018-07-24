Украина

  • 159
    •  / 

Прокуратура проверяет на госизмену всех крымских госслужащих

Прокуратура проверяет на госизмену всех крымских госслужащих
Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, заключающийся в активных действиях по ведению подрывной деятельности.
Об этом в эфире Радио Крим.Реалии рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.

В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать в соответствии с Уголовным кодексом Украины, тем более за особо тяжкое преступление.

«Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации», - сказала Блудова.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыму не является преступлением.

«Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность», - утверждает сотрудница прокуратуры АРК.

11 июля сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых живет бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.

Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение сейчас неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на ведение правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.

Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был «вынужден оставить свой пост» и переехать к семье в Днипро. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовую, ни личное дело.

После переезда в апреле 2014 году на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

В сентябре 2016 Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2658.32 грн
100 EUR 3111.83 грн
10 RUB 4.2247 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи