Прокуратура проверяет на госизмену всех крымских госслужащих 24 июля 2018 г. источник 0 0

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, заключающийся в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

Об этом в эфире Радио Крим.Реалии рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.



В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать в соответствии с Уголовным кодексом Украины, тем более за особо тяжкое преступление.



«Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации», - сказала Блудова.



Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыму не является преступлением.



«Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность», - утверждает сотрудница прокуратуры АРК.



11 июля сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых живет бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.



Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение сейчас неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.



По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на ведение правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.



Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был «вынужден оставить свой пост» и переехать к семье в Днипро. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовую, ни личное дело.



После переезда в апреле 2014 году на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.



В сентябре 2016 Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.