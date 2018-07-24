Экономика

  • 192
    •  / 

НБУ будет рассчитывать курс гривны к доллару по-новому

НБУ будет рассчитывать курс гривны к доллару по-новому
Национальный банк Украины с 1 августа 2018 меняет методику расчета официального курса гривни к доллару США.
Соответствующие изменения закреплены постановлением Нацбанка №80, информирует пресс-служба НБУ.

Сообщается, что регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 - на два часа раньше, чем сейчас. При расчете курса НБУ будет отсекать нерепрезентативные соглашения, а также дополнит публикацию справочным и резервным курсом.

"Согласно принятому решению, официальный курс гривны к доллару США будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с Национальным банком Украины, и информация о которых предоставлялась Национальному банку торгово-информационными системами до 15-30 в соответствующий рабочий день", - говорится в сообщении.

Новая методика расчета предполагает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок в соответствующий день, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару США. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются все сделки, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Кроме официального курса гривны к доллару США, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс, но на основании данных о сделках, заключенных на межбанке к 12:00. Такой курс будет публиковаться на сайте Нацбанка до 12:30.

Механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2658.32 грн
100 EUR 3111.83 грн
10 RUB 4.2247 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи