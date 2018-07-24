Из Харькова стартует всеукраинский велопробег среди незрячих

Маршрут велосипедистов пролегает через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Днепр, Запорожье и завершится в Херсоне. Цель велопробега - разрушить негативные стереотипы о незрячих людях и создать возможности для совместных путешествий, основав местные велотандемные инициативы по всей Украине.
– Более 20 населенных пунктов. 21 день в дороге. Более 60 участников. И все – ради равенства людей с инвалидностью в украинском обществе, – говорят организаторы.
В велопробеге традиционно принимают участие слабовидящие люди и все, кто готов присоединиться к социальной инициативе (регистрация проходит до 27 июля на сайте
мероприятия).
На пути велопробега будут организованы мастерские доступности «Инклюзивный город». Там местные жители, власть и представители медиа смогут узнать, как сделать свой город более доступным и комфортным, а также познакомиться и пообщаться с участниками велопробега, попробовать прокатиться на велосипеде-тандеме, преодолеть препятствия на инвалидной коляске, изучить базовые фразы жестовой речи, получить юридические советы по продвижению равных прав для всех людей и борьбы с дискриминацией. Во время поездки на велосипедах-тандемах участники акции посетят чудеса природы - Асканию Нову, Днепровские кручи, Азовское море, а также исторические достопримечательности Диканьку, Петриковку и Хортицу.
– Как для незрячих, так и для видящих участников велопробег уже в четвертый раз является возможностью продемонстрировать, что только вместе мы можем преодолевать любые препятствия, создавая общество, в котором наличие инвалидности не будет ограничивать ни одного человека, – отметили организаторы.
В этом году в рамках велопробега пройдет сбор средств на учреждение стипендии имени Николая Пеха - незрячего лидера, который получил степень магистра по международному праву, учился в Великобритании, США и Канаде и стал примером для многих людей. Велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» проходит в его память, а стипендия им. Николая Пеха в Украинском католическом университете - это возможность людям с инвалидностью получить качественное образование и продолжить его деятельность.