Технологии

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Интернет в дома перетянут по стандартам ЕС

Интернет в дома перетянут по стандартам ЕС
Правительство утвердило единые правила размещения телекоммуникационных сетей и доступа провайдеров к инфраструктуре домов.
Принятые решения направлены на имплементацию Директивы 2002/19/ЕС о доступе к электронным коммуникационным сетям и связанного оснащения. Это заявил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующих правительственных постановлений.

– Мы наводим порядок в размещении телекоммуникационных сетей в домах (как в уже построенных, так и новом строительстве) по стандартам ЕС. Устанавливаем прозрачные правила взаимодействия владельца и провайдера, дерегулируем условия доступа провайдеров к потребителю, – отметил Геннадий Зубко.

Это касается размещения, модернизации, эксплуатационного и технического обслуживания средств телекоммуникации и порядка взаимодействия владельца инфраструктуры объекта строительства и заказчика доступа (провайдеров).

В частности, определяется порядок обращения заказчика к владельцу инфраструктуры о получении доступа к инфраструктуре домовой распределительной сети (ДРС), срок разработки и выдачи технических условий для доступа, порядок разработки и согласования проектной документации, сроки заключения договора и условия его расторжения, порядок и условия прекращения пользования элементами инфраструктуры ДРС, демонтажа технических средств телекоммуникации, размещенных без заключения договора по доступу к инфраструктуре ДРС и др.

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