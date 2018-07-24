Где в Харьковской области самый грязный воздух 24 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области за первое полугодие исследовано 14 654 пробы атмосферного воздуха, предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ обнаружены в 4% проб.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха как по количеству проб с превышением ПДК, так и по кратности превышения, традиционно наблюдается в зоне влияния автотранспортных магистралей. В таких местах максимальное содержание пыли превышает нормативный уровень до 1,6 ПДК, ангидрида сернистого - до 1,8 ПДК, азота диоксида - до 1,6 ПДК, углерода оксида - до 1,4 ПДК, формальдегида - до 1,3 ПДК.



Выше средней загрязненность воздуха в Изюмском, Купянском, Двуречанском, Лозовском, Близнюковском, Печенежском районах, городах Купянск, Изюм, Первомайский, Люботин, Чугуев, Лозовая и Харьков.



В Харькове исследовано 5 тыс. 694 пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК выявлено в 314 пробах (5,5%).