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Скрывавшегося насильника нашли и посадили

Скрывавшегося насильника нашли и посадили
Первомайский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 52-летнего жителя района в изнасиловании (ч. 1 ст. 152 УК Украины).
По областной прокуратуры, суд назначил гражданину максимальное возможное наказание – 5 лет лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в июне 2015 года мужчина отдыхал в одном из местных кафе. Там же с подругами праздновала свой день рождения 25-летняя девушка. Изрядно выпив, злоумышленник подошел к имениннице и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить. Они отошли подальше от кафе. Злоумышленник приставил к шее девушки нож и изнасиловал именинницу. Выдержав несколько издевательств, жертва вырвалась и убежала. Девушка прибежала домой к знакомой и рассказала о случившемся. Подруга вызвала полицию и скорую медицинскую помощь.

По данным прокуратуры, через год насильника нашли в России и задержали сотрудники Интерпола. После экстрадиции в Украину гражданин находился под стражей.

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