Украина

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Расширен список программы «Доступные лекарства»

Расширен список программы «Доступные лекарства»
Министерство здравоохранения утвердило предварительный реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.

Также отмечается, что сейчас определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов. 35 препаратов уже согласованы и точно попадают в новый реестр, а еще 30 – могут добавиться, если в течение пяти дней производители пересмотрят свои ценовые предложения.

В Минздраве также напомнили, что реестр лекарств, стоимость которых возмещается государством по программе Доступные лекарства, пересматривается два раза в год – в январе и июле.

Напомним, программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. В прошлом году из бюджета на ее реализацию выделили 700 млн гривен, а в 2018 – предусмотрен 1 млрд гривен.

Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или с существенной скидкой.

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