Антимонопольный комитет снова взялся за цены на автогаз 24 июля 2018 г. источник 0 0

Антимонопольный комитет Украины в связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа, используемого в качестве моторного топлива, начал исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

«В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут приняты соответствующие меры», - сообщает пресс-служба АМКУ.



Напомним, в июне Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов автозаправочных станций на 40,99 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.