Чем опасен дневной сон 24 июля 2018 г. источник 0 0

Дневной сон помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Так считает и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, дремота работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может дать заряд энергии, как после полноценного ночного сна.



"Если есть нарушения сна в ночное время, то организм компенсирует это длительным дневным сном, что будет влиять на эффективность работы. То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, что может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность", - написала Супрун на странице в Facebook.



Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дремоты составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы спите полноценно.



Супрун считает, что длительная дремота опасная. Ведь она может нарушить режим дня и стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.



Некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности.



Глава Минздрава советует в таком случае проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти соответствующие обследования.