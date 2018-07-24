Молодежная сборная Украины шокировала Финляндию 24 июля 2018 г. источник 0 0

Сборная Украины U-19 удивляет Финляндию выступлением на Чемпионате Европы. Украинцы вышли в полуфинал с первого места.

По словам экс-хавбека "молодежки", игрок финского КПВ Константина Ярошенко, украинская сборная стала открытием турнира.



"Здесь все немножко в шоке от нашей команды. Никто не ожидал, что сине-желтые выиграют у Франции. Сначала в фаворитах квартета были те же французы и англичане, однако, сборная Украины вышла из группы с первого места. Более того, команда уже завоевала право участвовать в финальной части Чемпионата мира. Об этом коллективе в Финляндии сейчас много говорят. Мои партнеры по КПВ были в восторге от игры подопечных Александра Петракова", - поделился Ярошенко.



Лично ему понравилось, что по ходу матчей у ребят не было провальных отрезков, а тренерская установка выполнялась полностью.



"Плюс, видно, что играет сплоченный коллектив. Есть индивидуально сильные футболисты, благодаря которым у команды виден почерк", - добавил футболист.



В полуфинале Евро-2018 сборная Украины сыграет с командой Португалии. Матч состоится 26 июля. В другой паре сойдутся Италия и Франция. Финал пройдет 29 июля.