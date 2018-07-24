Украина

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В Украине выявили три тысячи неисправных автобусов

В Украине выявили три тысячи неисправных автобусов
С начала года в рамках операции "Перевозчик" в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.
“За время проведения операции "Перевозчик" в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Он подчеркнул, что все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.

Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.

Также он призвал пассажиров в случае, если водитель ведет себя подозрительно или имеет явные признаки алкогольного опьянения, вызвать полицию.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

Только за минувшие сутки в Украине обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей.

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